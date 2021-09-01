РИАМО - 1 сен. В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности начальника изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали 5 человек. Сейчас проводится допрос подозреваемого, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Врио начальника ИВС подозревается в превышении должностных полномочий, которые привели к побегу пятерых заключенных.

Правоохранительные органы проводят допрос подозреваемого и ведут следственные мероприятия. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре 6 августа. По версии СКР, им удалось открутить замки на дверях с помощью гаечного ключа. Четверо сбежавших заключенных были обнаружены и задержаны в разные дни августа.

До сих пор на свободе остается обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди. За помощь в его поимке МВД объявило награду в 1,5 млн руб.

Ранее обвинения были предъявлены двум сотрудникам истринского изолятора. По данным следствия, один из сотрудников умышленно отключил камеры в коридоре ИВС и камер, направленные на помещение дежурной части. После этого сотрудники покинули дежурный пост и ушли спать. Также они оставили открытыми «кормушки» — окна, через которые арестантам передают продукты.

В Сети появилось видео побега арестантов в Истре>>