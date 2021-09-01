РИАМО - 1 сен. Главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в конце сентября в Москве может быть новая вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября, и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября - это зона риска, когда будет вспышка», - отметил Проценко.

Он подчеркнул, что этот риск управляемый, но не столько врачами, сколько горожанами и СМИ. Если к данному периоду жители столицы максимально вакцинируются от Covid-19, то риски станут минимальными.

С начала пандемии в мегаполисе было выявлено 1 568 767 случаев коронавирусной инфекции. Бесплатную прививку от Covid-19 можно сделать в поликлиниках или местах работы выездных бригад.

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