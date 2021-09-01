РИАМО - 1 сен. Во время тожественной линейки в гимназии им. Примакова в Подмосковье школьники вместе с победителями и призерами Олимпийских игр зажгли факел, символизирующий начало учебного года, а также стремление каждого ученика к достижениям и победам. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев привел в этот день своего сына Георгия в 1 класс.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пожелали школьникам успехов.

«Ребята, первоклассники, вы начинаете взрослую жизнь. Школа – это целый этап жизни каждого человека. Здесь не только получают знания, но и учатся преодолевать сложности. Ну а самое главное – обретают друзей на всю жизнь», – сказал Лавров.

Он добавил, что пример героев-олимпийцев должен вдохновлять школьников на вложение своих усилий с целью достижения результатов, которые будут нужны им в этой жизни.

«В этом же ряду примеров, на которые надо, безусловно, равняться, – Евгений Максимович Примаков, чье имя носит гимназия», – подчеркнул Лавров.

В этом году гимназия им. Примакова вместе с Физтех-лицеем им. Капицы признана абсолютным лидером в системе подмосковного образования. На базе гимназии создают образовательный кластер гуманитарного профиля. Это будет территория новаторства и творчества, интеллекта и знаний для всех одаренных ребят региона.

«Мы хотим, ребята, чтобы вы ходили в школы с удовольствием, находили здесь друзей, совершали благородные поступки. Важно, чтобы вы нашли свои увлечения – чтобы реализовать себя, радовать родителей и достойно представлять нашу страну. Сергей Викторович (Лавров – ред.), я благодарен вам за то, что вы всегда находите время быть с нами. Очень рад олимпийцам, они – символ того, как нужно относиться к России», – подчеркнул Воробьев.

Факел «Пламя знаний» с эстафетой поздравлений друг другу передавали знаменитые спортсмены – Мария Киселева, Маргарита Мамун, Алиса Тищенко, Дина и Арина Аверины, Тамерлан Башаев, Валерия Коблова, Иван Скобрев.

«Гимназии в этом году исполняется 5 лет. У нас успешно развиваются детский сад, школа, цифровая гимназия, образовательный центр, международный бакалавриат, ассоциация выпускников», – рассказала директор гимназии Майя Майсурадзе.

Она поздравила всех с началом нового учебного года и пожелала быть смелыми и сильными.