РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. Руководителям транспортных компаний городского округа Люберцы разъяснили новые правила предоставления льгот и скидок пассажирам, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведено совещание с руководителями транспортных компаний городского округа Люберцы по вопросу строгого соблюдении новых правил о предоставлении льгот и скидок для пассажиров», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Николай Покацкий.

Он пояснил, что на основании жалоб от пассажиров наземного автотранспорта Люберец сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения администрации округа совместно с сотрудниками МУ №4 ГКУ «Административно-пассажирская инспекция» МТДИ Московской области накануне провели проверку предоставления льгот и скидок на маршрутах с нерегулируемым тарифом, входящих в перечень пилотного проекта.

В настоящее время льготы на коммерческих маршрутах в городском округе предоставляются. Проверки будут продолжаться на постоянной основе.

Пассажирам напоминают, что в случае возникновения вопросов, связанных с работой наземного общественного транспорта, или выявления нарушений для оперативного принятия мер к недобросовестным водителям можно обращаться в управление транспорта и организации и ОДД администрации по телефонам: 8(495)503-67-02, 8(495)503-09-64, 8(495)503-44-00, 8(495)503-83-11.

Кроме того, пассажиры могут связаться с представителями транспортных компаний и оставить свои замечания или предложения по телефонам: «МАП №1 Автоколонна 1787» филиал АО «Мострансавто» г. Люберцы – 8(800)700-31-13 (единая линия связи), 8(499)277-17-47. ООО «Автоновио» - 8(495)554-12-31. ООО «Автотранссервис – 1» и ООО «Томавто» - 8(925)550-61-60. ООО «Диалан – Мобил» - 8(495)554-95-27. ООО «Стаффтранс», ООО «Стаффтранс –1» и ООО «Ранд-Транс» - 8(495)968-87-68, 8(495)780-03-68, 8(903)795-81-45. ООО «ТФ Спартак Л» - 8(915)371-30-02, 8(495)554-81-41. ООО «Фабула» - 8(495)501-50-61, 8(495)920-10-52. ООО «Авто-Магистраль» - 8(498)553-96-96.

Пассажиров просят указывать государственные номера маршрутных ТС, дату, время и место совершения противоправных действий для оперативного решения вопросов.

Со списком маршрутов можно ознакомиться на сайте: mtdi.mosreg.ru.