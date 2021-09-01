В сентябре в России вступает в силу целая серия законов. Рассказываем подробности о «гаражной амнистии», новом порядке расчета больничных на детей, выплатах пенсионерам и военным, «Пушкинской карте» и других нововведениях.

Больничные на детей до 8 лет

Один из самых долгожданных законов осени касается родителей. С 1 сентября размер больничных по уходу за детьми до 8 лет существенно вырастет и не будет больше зависеть от стажа. Выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка. На сумму не повлияют и условия, в которых проходит лечение ребенок, — стационарные или амбулаторные. При этом, согласно пояснениям Минтруда России, в 2021 году сумма не может составлять более 74 001 рубля в месяц.

Перерасчет пособий по временной трудоспособности означает, что родителям с маленькими детьми больше не нужно будет лавировать между необходимостью лечить ребенка и работать. До сих пор многие в такой ситуации, чтобы не потерять в деньгах, брали работу на дом и продолжали трудиться удаленно.

Как отметил в своем телеграм-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин, это последовательный шаг по поддержке семей с детьми.

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«Гаражная амнистия»

В первый день осени в России запускают «гаражную амнистию», которая будет действовать пять лет. Этот закон дает возможность зарегистрировать право собственности на гараж в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в упрощенном порядке. При этом поставить на кадастровый учет можно не только сам гараж, но и землю под ним.

Согласно данным Росреестра, оформить гараж в собственность можно, если он является капитальным (ракушки не подойдут), построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ (до 29 декабря 2004 года) и не признан самовольной постройкой судом или по решению органа местного самоуправления.

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10 тысяч рублей для пенсионеров

Со 2 сентября более 43 миллионов российских пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Механизм выплат уже проработан, он будет максимально простым и не потребует от граждан подачи заявок, дополнительных заявлений. Выплаты пенсионерам будут перечислены по принципу детских.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания в правительстве 30 августа, тем, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг – это более 30 миллионов человек. Остальные получат деньги на дому, через «Почту России» или других доставщиков одновременно с пенсией.

«Важно, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки», – уточнила вице-премьер.

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15 тысяч рублей для военных и правоохранителей

Согласно указу президента, в сентябре единовременную выплату размером 15 тысяч рублей получат военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, а также курсанты военных организаций, не заключившие контракт о прохождении военной службы. Такой же размер выплат предполагается для прокуроров, сотрудников Следственного комитета и органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ФСИН, противопожарной службы, таможенников, лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии и имеющих специальные звания в полиции, а также для начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

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Регулятор азартных игр

В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете, удерживать целевые отчисления с организаторов азартных игр и направлять их общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Компания также будет взаимодействовать с ФНС России, а ее учредителем станет Росимущество.

Для контроля за организацией и проведением азартных игр единый регулятор создаст информационную систему, к которой будут обязаны подключиться все организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. У тех, кто этого не сделает, аннулируют лицензии через суд.

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Обжалование штрафов онлайн

Отныне штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации, можно будет обжаловать прямо на «Госуслугах». Также жалобу можно отправить через сайт суда, если на нем присутствует такая возможность. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной.

Важно: для обжалования штрафа через «Госуслуги» нужен подтвержденный аккаунт. По данным на сайте Госдумы РФ, если у водителя есть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и он написал заявление о получении постановления онлайн, бумажные письма о штрафах ПДД с камер фотофиксации он получать не будет. Уведомление придет на портал, электронную почту и по смс.

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Упрощение продажи лекарств онлайн

В России упрощаются требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей безрецептурных лекарств. Если раньше торговать медикаментами онлайн могли только сетевые аптеки, то теперь это смогут делать и организации, имеющие в своем составе менее 10 аптек. А это значит, что потребитель сможет приобретать лекарства на маркетплейсах.

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Выбор нескольких квалификаций для студентов

Получить сразу несколько квалификаций, поменять профиль обучения после второго курса, легко переходить на другие факультеты смогут студенты благодаря вступлению в силу закона, дающего вузам больше автономии в выборе образовательных программ. Отныне высшие учебные заведения смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий.

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Электронный сертификат для людей с инвалидностью

Вступает в силу Федеральный закон о внедрении электронного сертификата для граждан с инвалидностью. С помощью такого сертификата гражданин сможет приобрести необходимое техническое средство реабилитации (ТСР) с подходящим именно ему функционалом. По сообщению пресс-службы Минтруда РФ, первоначальным этапом запланировано использование электронного сертификата для обеспечения граждан с инвалидностью серийными ТСР, а в дальнейшем – и в отношении изделий индивидуального изготовления. Это означает, что граждане смогут использовать электронный сертификат для приобретения сделанных на заказ протезов и других средств реабилитации.

Электронный сертификат будет дополнять уже имеющиеся механизмы поддержки. Благодаря ему появится дополнительная альтернатива – получить ТСР в Фонде социального страхования, купить за свои деньги и дождаться компенсации либо воспользоваться при покупке электронным сертификатом.

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«Пушкинская карта» для молодежи

1 сентября в России стартует программа «Пушкинская карта». Она нацелена на популяризацию культурных мероприятий и была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Номинал «Пушкинской карты» с 1 сентября до 31 декабря составит 3 тысячи рублей, в 2022 году планируется увеличить сумму до 5 тысяч рублей.

На данный момент о своем участии в проекте заявили уже более 1300 учреждений культуры.

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