РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. В ДС «Триумф» городского округа Люберцы 4 и 5 сентября пройдут чемпионат и первенство Московской области по спортивному метанию ножа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное открытие турнира состоится 4 сентября в 13:45.

На первенство допускаются участники в трех возрастных категориях: мальчики и девочки 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет. Для участия в чемпионате допускаются мужчины и женщины старше 18 лет.

Организаторы соревнований - Московская областная федерация спортивного метания ножа, комитет по физической культуре и спорту городского округа Люберцы.