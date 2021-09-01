РИАМО - 1 сен. В этом учебном году в предпрофессиональных классах столичных школ будут обучаться более 50 тыс. ребят, что составляет около половины всех старшеклассников мегаполиса, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

В кадетских классах столицы будут обучаться 27 тыс. ребят, в инженерных - более 10,5 тыс., в медицинских – свыше 6 тыс., в ИТ-классах – более 3,5 тыс., академических – свыше 2,5 тыс., педагогических – более 2 тыс.

Всего в День знаний в городские школы, детские сады и колледжи пошли 1,5 млн человек, из них 1,05 млн школьников, 100 тыс. студентов и 430 тыс. дошкольников.

Уроки в школах Москвы будут вести свыше 56 тыс. учителей. Всего в системе образования мегаполиса работают около 100 тыс. человек.

С сентября в школах города открываются новые направления - предпринимательские и медиаклассы. Предпринимательские классы будут работать в 44 учреждениях образования, медиаклассы – в 66 школах.

Кроме того, в детские сады Москвы с 1 сентября можно отдавать детей в возрасте 2 года и 2 месяца.