РИАМО - 1 сен. Россиян предупредили о новом опасном компьютерном вирусе-вымогателе, в центре цифровой экспертизы Роскачества считают, что скоро начнется волна атак, сообщает Газета.ru.
Жертвами вируса могут стать сотни тысяч жителей страны.
Эксперты Group-IB рассказывали о вымогателях группы OldGremlin в мае. В Роскачестве провели мониторинг и выяснили, что популярность шифровальщиков стремительно растет.
Атаки следует ждать в ближайшие месяцы.
Специалисты посоветовали не переходить по подозрительным ссылкам из электронных писем и мессенджеров, а также не открывать подозрительные файлы.
Также они рекомендовали не использовать чужие флеш-карты и съемные диски, а программное обеспечение — регулярно обновлять.
В случае атаки шифровальщика жертвам предложили не платить выкуп, отключить компьютер от сети, но не от питания, а затем обратиться к специалистам.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии