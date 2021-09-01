РИАМО - 1 сен. Россиян предупредили о новом опасном компьютерном вирусе-вымогателе, в центре цифровой экспертизы Роскачества считают, что скоро начнется волна атак, сообщает Газета.ru.

Жертвами вируса могут стать сотни тысяч жителей страны.

Эксперты Group-IB рассказывали о вымогателях группы OldGremlin в мае. В Роскачестве провели мониторинг и выяснили, что популярность шифровальщиков стремительно растет.

Атаки следует ждать в ближайшие месяцы.

Специалисты посоветовали не переходить по подозрительным ссылкам из электронных писем и мессенджеров, а также не открывать подозрительные файлы.

Также они рекомендовали не использовать чужие флеш-карты и съемные диски, а программное обеспечение — регулярно обновлять.

В случае атаки шифровальщика жертвам предложили не платить выкуп, отключить компьютер от сети, но не от питания, а затем обратиться к специалистам.