РИАМО (РЕУТОВ) - 1 сен. Более половины жителей подмосковного Реутова, подлежащих вакцинации против коронавирусной инфекции, уже сделали прививки, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«С начала прививочной кампании вакцинацию прошли 44 885 человек, что составляет 51,2% от населения, подлежащего вакцинации (87 687 человек), и 85,3% от плана (52 612 человек)», - сказал Каторов.

Среди лиц старше 60 лет привито 7 359 человек, что составляет 44,8% от прикрепленного населения.

Сделать прививку в Реутове можно в любой из 2 городских поликлиник, в 3 торговых центрах, в многофункциональном центре «Мои документы» и в центре «Активное долголетие». Время работы прививочных пунктов и адреса можно найти на официальном сайте администрации.

Чтобы пройти обследование терапевта и сделать укол, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Пройти вакцинацию может любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>