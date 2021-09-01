РИАМО - 1 сен. В округе Пушкинский закончили расследование дела в отношении 22-летней вожатой детского лагеря, обвиняемой в убийстве коллеги, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным следствия, 22 июня 2021 года в детском лагере, расположенном в округе Пушкинский, в помещении для проживания было обнаружено тело 20-летней вожатой с 3 ножевыми ранениями в области груди.

Установлено, что к убийству причастна коллега потерпевшей, проживавшая с ней в одной комнате.

На допросе девушка дала признательные показания, сообщив, что убийство она совершила в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры.

Обе девушки являлись студентками одного из вузов и в лагере проходили практику.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.