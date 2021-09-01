РИАМО - 1 сен. Тело мертвого младенца нашли в округе Пушкинский, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Его обнаружили в рядом с деревней Луговая. Это был мальчик. По данным СМИ, тело нашел грибник. На ребенке не было одежды.

Следователи осмотрели место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.