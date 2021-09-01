РИАМО - 1 сен. В регионе утвердили график приема граждан в приемной правительства Подмосковья адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на сентябрь 2021 года.

Адвокаты проведут приемы 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 сентября с 10:00 до 14:00. Консультации проводятся по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 2, секция В.

Предварительная запись на консультацию проводится по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный).

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Россияне могут обратиться на горячую линию «Антиконтрафакт» за консультацией>>