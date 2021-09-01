РИАМО - 1 сен. За три года работы московские электробусы проехали порядка 50 млн км по всему городу и перевезли 111 млн пассажиров, сообщил РИАМО заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Автобусы на электрической тяге курсируют в Москве с 1 сентября 2018 года. Сегодня в столице насчитывается более 700 экоавтобусов, которые обслуживают 59 маршрутов. Благодаря современному транспорту выбросы вредных веществ сократились на 40 тыс. т, а в этом году эта цифра увеличится вдвое.

«Переход на экологичный наземный городской транспорт — важный шаг в развитии здоровой городской инфраструктуры и улучшении качества жизни горожан. В 2018 году мэр города поручил внедрять электрические автобусы в городскую экосистему — сегодня мы уже являемся лидером по их количеству в Европе», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что развитие экологичного транспорта в Москве продолжается.

«Мы идем дальше - перестали закупать дизельные автобусы для поездок москвичей, увеличиваем количество экотранспорта, разрабатываем новые инновационные модели. Совсем скоро начнем обкатывать электробус-гармошку, а уже в следующем году - тестировать водородный электробус, самый экологичный вид наземного городского транспорта на сегодняшний день», — заключил Ликсутов.