РИАМО - 1 сен. За прошедший август в разных районах Москвы ввели в эксплуатацию 10 домов по реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, новостройки располагаются в 6 округах. Их общая площадь превышает 200 тысяч кв. м.

«Суммарно в десяти введенных домах насчитывается более 2 тыс. квартир для участников программы реновации», – сказал Бочкарев.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что новостройки прошли необходимые проверки на всех этапах строительства, – от разработки котлована до отделки помещений.

«К проверкам привлекаются специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполняют весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований. В целом по итогам года в домах по реновации будет выполнено 3,5 тысячи различных испытаний материалов и конструкций», – добавил Войстратенко.

Программу реновации утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок.

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