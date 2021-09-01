РИАМО - 1 сен. В День знаний на Карельском бульваре в столице после капитального ремонта открылось здание школы «Дмитровский», учеников и учителей с Днем знаний поздравил мэр города Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы​​.

Во дворе корпуса установили новую спортивную площадку. Эта школа носит имя Героя Советского Союза Василия Кислякова и состоит из 3 школьных зданий и 6 зданий для дошкольников. Сюда приходят 2 937 детей, в числе которых 1 145 дошкольников и 1 792 школьника. Тут работают 280 сотрудников, среди них 100 учителей и 98 воспитателей.

В 2019 году школа перешла на систему предпро­фессиональных классов. В ней есть инженерные, медицинские, кадетские классы. С 8 класса школьники могут выбрать для себя ключевые предметы, чтобы подготовиться к обучению в старшей школе.

Собянин отметил, что в среду в школы, детсады, колледжи города пошли более 1,5 млн молодых ребят. Для того, чтобы сделать обучение максимально комфортным, столичные власти подготовили материально-техническую базу системы образования.

«Свои двери сегодня откроют 25 новых школ и детских садов», - сказал Собянин.

Он отметил, что также в 400 школах и детских садах города поработали над пространством для спорта и отдыха ребят.