РИАМО - 1 сен. Величина прожиточного минимума на душу населения в Подмосковье в 2022 году составит 14 123 рубля, что на 543 рубля больше уровня 2021 года, соответствующее постановление приняло правительство Московской области.

Для трудоспособного населения региона прожиточный минимум в следующем году равен 15 394 рублям, для пенсионеров он составит 12 146 рублей, для детей — 13 869 рублей.

Прожиточный минимум — это стоимость набора товаров и услуг, необходимых для выживания, в том числе продуктов питания.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Московской области на 2021 год была установлена на отметке 13 580 рублей, для трудоспособного населения – 14 987 рублей, для пенсионеров – 10 648 рублей, для детей – 13 531 рубль.

В 2022 году прожиточный минимум в России на душу населения составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля.