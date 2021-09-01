РИАМО - 1 сен. Мытищинская школа №29 теперь может принять еще больше учащихся. В деревне Болтино министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова и глава городского округа Мытищи Виктор Азаров торжественно открыли второй корпус образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Как рассказала директор школы №29 Наталия Хазова, в учреждении обучается около 1 200 школьников. В только что открывшемся втором корпусе образовательного учреждения будут учиться 16 классов, из них 11 – классы начальной школы. Пока здесь будут обучать только до 7 класса, но в перспективе на базе Болтина можно будет доучиться до окончания школы. Логичным следствием увеличения мощности учебного заведения стало расширение педагогического коллектива.

«Школа новая, современная, и, конечно, учить в ней должны молодые учителя, владеющие современными технологиями, умеющие думать, как современные дети. Поэтому педагогический состав здесь молодой, квалифицированный, которым всегда готовы помочь педагоги с опытом», – сказала Хазова.

Глава городского округа Мытищи поприветствовал учеников, родителей и педагогов и поздравил их с началом учебного года.

«У вас сегодня двойной праздник – 1 сентября и открытие новой школы, история которой начинается именно сегодня, с сегодняшнего дня. Ваша школа новая, современная, оснащенная всем необходимым оборудованием. Очень важно, что родители могут быть спокойны за своих детей, ведь школа находится рядом с домом», – отметил Азаров.

Он поблагодарил застройщика, который выполнил свои обязательства и сдал объект в эксплуатацию к обещанному сроку, а также сказал слова благодарности правительству Московской области и лично губернатору региона Андрею Воробьеву, который уделяет особое внимание строительству социальных объектов.

От имени губернатора и правительства региона с новой школой округ поздравила и министр жилищной политики Подмосковья.

«Я хочу, чтобы ребята в этой школе обрели второй дом, чтобы нашли здесь верных друзей и, безусловно, любимых наставников – учителей. В добрый путь, уважаемые наши ученики, первоклашки и учителя», – отметила Федотова.

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