РИАМО - 1 сен. На территории храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО состоялось торжественное открытие памятника Александру Невскому, передает корреспондент РИАМО.
Открытие приурочено к 800-летию со дня рождения князя. В ходе церемонии памятник был освящен, также проведено богослужение.
Как отметил тележурналист Евгений Попов, установка памятника была инициирована жителями столичного района Проспект Вернадского. К этому вопросы было большое внимание и огромный интерес.
Также с открытием памятника всех поздравил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
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