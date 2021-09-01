РИАМО - 1 сен. На территории храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО состоялось торжественное открытие памятника Александру Невскому, передает корреспондент РИАМО.

Открытие приурочено к 800-летию со дня рождения князя. В ходе церемонии памятник был освящен, также проведено богослужение.

Как отметил тележурналист Евгений Попов, установка памятника была инициирована жителями столичного района Проспект Вернадского. К этому вопросы было большое внимание и огромный интерес.

«Вы помогали собирать нам подписи, вы помогали восстанавливать облик нашего благоверного, святого Александра Невского, вы помогали нам выбирать место, вы будете приходить сюда и чтить память Александра Невского в этот прекрасный храм», - уточнил Попов.

Также с открытием памятника всех поздравил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.