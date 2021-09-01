РИАМО - 1 сен. Семь договоров о комплексном развитии территорий по проекту «Индустриальные кварталы» подпишут в Москве до конца года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Договоры будут подписаны по инициативе правообладателей. По пяти из них собственники уже подали документы, по двум остальным документы ожидаются в сентябре. Инвесторы вложат в реорганизацию 7 неэффективно используемых территорий бывших промзон более 440 млрд рублей. Бюджетный эффект от реализации проектов составит 30 млрд рублей в год.

На 7 земельных участках общей площадью более 72 га планируется возвести 1,7 млн кв. м недвижимости. На этих территориях производства займут 284 тыс. кв. м, а общественно-деловые объекты — более 610 тыс. кв. м.

«Благодаря появлению 7 новых индустриальных кварталов в столице появится еще более 20 тыс. новых рабочих мест. Также планируется построить 836 тыс. кв. м жилья, в том числе 90 тыс. кв. м — по программе реновации», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сегодня в Москве заключено уже 4 соглашения о комплексном развитии территорий. Реорганизуют бывшие промзоны «Октябрьское Поле», «Кунцево», два участка промзоны «Коровино». До вовлечения этих территорий в проект «Индустриальные кварталы» на них было создано меньше 200 рабочих мест, после реорганизации 4 бывшие промзоны обеспечат работой не менее 16,5 тыс. человек.

«Вырастет и экономическая эффективность этих площадей — объем планируемых частных инвестиций уже составляет 159 млрд рублей, а бюджетный эффект от них планируется в размере 5,2 млрд рублей в год», — сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он также отметил, что сегодня застройка этих зон занимает 163 тыс. кв. м на 62 га, а после реализации проектов суммарная площадь промышленной, жилой, общественно-деловой, социальной застройки превысит 1,5 млн кв. м.

«Индустриальные кварталы» — проект правительства Москвы по комплексному развитию территорий. Программа призвана застроить неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Проект позволит городу получить около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет.