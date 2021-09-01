РИАМО - 1 сен. Все школьники Московской области получат президентские выплаты, также выплаты предусмотрены для многодетных семей и первоклассников, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

943 тыс. школьников Подмосковья получат президентские выплаты в размере 10 тыс. рублей на подготовку их к учебе. Выплаты полагаются детям школьного возраста от 6 до 18 лет, а также людям с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам.

Подать заявление на «президентскую выплату» можно через портал Госуслуг или отделение Пенсионного фонда до 1 ноября 2021 года.

Для более чем 85 тыс. многодетных семей Московской области полагается ежегодная выплата 3 тыс. рублей на школьную форму. Кроме того, семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, могут получить подарочные наборы первоклассника со школьными принадлежностями в среднем на сумму 2 600 рублей.

Портфель с набором могут доставить для семьи на дом, заранее уточнив удобные дату и время, также подарок можно забрать самостоятельно в отделении социальной защиты по месту жительства. Такие комплекты ежегодно получают более 8 тыс. человек.

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