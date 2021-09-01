РИАМО - 1 сен. Президент России Владимир Путин призвал школьников избегать информационного мусора в интернете и пользоваться проверенными источниками информации, сообщает kp.ru.
Глава государства провел встречу со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан».
«Проблема заключается в качестве информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции», – сказал Путин.
Он добавил, что такой информации верить нельзя, потому что это не мнение настоящих специалистов, а людей, которые зачастую выдают себя за таковых.
Поэтому в России возродилась деятельность образовательного общества «Знание», которое помогает молодым людям найти свое направление в жизни.
Российский лидер подчеркнул, что «Знание» опирается на мнение настоящих профессионалов.
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