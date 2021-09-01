РИАМО - 1 сен. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что в свободное от работы время предпочитает заниматься спортом и читать книги.

В среду премьер-министр страны Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверили, как идет строительство нового корпуса начальной школы при Физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Долгопрудном, а затем встретились с лучшими выпускниками и учениками лицея.

«Времени (свободного - ред.) у нас не так много. Иногда хватает на спорт - поплавать, поиграть в хоккей», - сказал Мишустин.

Он отметил, что также любит читать книги, особенно классическую литературу.

Ранее он сообщил, что любит перечитывать произведения Ивана Тургенева, Александра Куприна и Михаила Булгакова.