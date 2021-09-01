РИАМО - 1 сен. Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка проверил ход реставрационных работ на мемориале «Героям-панфиловцам» и убедился в их качестве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

Погода наложила свой отпечаток на состояние бетонных исполинов: по всей поверхности фигур пошли множественные трещины, а ряд художественных элементов потерпел и более значительные разрушения.

В июле текущего года начались работы по восстановлению целостности фигур: были заделаны трещины, удалены разрушенные бетонные части, проведена противогрибковая обработка, восстановлена целостность строительной конструкции.

«На сегодняшний день осталось выполнить работы по грунтовке и окраске поверхности, а также (осталась - ред.) финишная обработка защитным покрытием. Планируем, что работы будут завершены в начале сентября», - прокомментировал Сылка в социальных сетях.

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