РИАМО - 1 сен. Среднее образование по всей России является достаточно сильным, большую роль в этом играют педагоги, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверили ход строительства нового корпуса начальной школы при Физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Долгопрудном, а затем встретились с лучшими выпускниками и учениками лицея.

«Я считаю, что у нас среднее образование по всей стране достаточно сильное. Нам нужно дать доступ к возможностям по всей стране, но я уверен, что «бриллианты» есть среди школьников по всей России», - сказал Мишустин в ходе общения с лицеистами Физтех-лицея им. П.Л. Капицы.

Он отметил, что модели образовательного центра «Сириус» предоставляют детям такие возможности. Большую роль в образовании играют педагоги, которые прививают тягу к знаниям.

По его словам, одной из задач государства является проводка интернета до конца года во все школы городов и сел страны.

Ранее Мишустин отметил лидерские позиции Физтех‑лицея в российском образовании.

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