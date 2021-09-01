РИАМО - 1 сен. В Москве состоялся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории промзоны «Алтуфьевское шоссе» в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Победителем аукциона стало АО «Специализированный застройщик "Московский ткацко-отделочный комбинат"», стоимость договора на право реализации проекта КРТ составила более 3,2 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Аукцион начался в 10 часов утра 31 августа и продлился почти 20 часов. Наибольшую цену за право заключения договора о комплексном развитии территории предложил «Специализированный застройщик "Московский ткацко-отделочный комбинат"», который входит в группу компаний AFI Development. Мы наблюдаем существенный рост интереса инвесторов к проекту «Индустриальные кварталы», — отметил заместитель мэра.

Он добавил, что в первом таком аукционе на право реорганизовать бывшую промзону «Коровино» приняли участие 5 потенциальных инвесторов и стоимость контракта выросла с 22 млн рублей до 201 млн рублей. Вчера в торгах участвовали 13 претендентов, в результате стоимость договора по итогам аукциона увеличилась в 86 раз, с 37 млн рублей до 3, 2 млрд рублей.