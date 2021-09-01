РИАМО - 1 сен. Глава государства Владимир Путин отметил, что широко использовать ГМО-продукты на территории России, как в США, по мнению специалистов, преждевременно. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В среду президент во Владивостоке выступает перед школьниками в детском центре «Океан».

В ходе выступления глава государства уделил внимание множеству разных тем, в том числе истории и цифровизации.

В РФ ранее запретили ввоз продукции компании Champion PetFoods из Канады, которая занимается производством кормов для собак и кошек. В образцах продукции данной фирмы были найдены незарегистрированные ГМО-компоненты. Россельхознадзор принял решение ограничить продажу этого товара в стране.