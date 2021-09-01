РИАМО - 1 сен. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Городскими службами к осенне-зимнему периоду подготовлены более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов социальной сферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября», - отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду начинается в мае, сразу после отключения отопления.

«В течение почти четырех месяцев проводятся гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей. Все системы и оборудование тщательно проверяются и тестируются, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и не допустить возможные сбои», - сказал чиновник.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 17 тыс. км тепловых сетей, 10,5 тыс. тепловых пунктов, 182 котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тыс. км электрических сетей, 163 высоковольтные и 20,6 тыс. трансформаторных подстанций.

Сотрудники АО «Мосводоканал» провели профилактический осмотр более 13 тыс. км водопроводных и порядка 5 тыс. км канализационных сетей, отремонтировали 623 пожарных гидранта и более 2,5 тыс. колодцев.

Специалисты АО «Мосгаз» завершили профилактический ремонт более 2,2 тыс. км газовых сетей, 244 газораспределительных пунктов и работы по реконструкции 43 км газопровода.

Заместитель мэра отметил, что в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, мостов и тоннелей. В этом году асфальтобетонное покрытие обновят на почти 2,8 тыс. дорожных объектов общей площадью свыше 23 млн квадратных метров, запланирован ремонт более 30 мостовых сооружений.