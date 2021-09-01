РИАМО - 1 сен. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1281 пациента, всего в регионе болезнь победили 364 990 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Зв сутки в регионе умерли 14 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Всего скончались 7799 человек.

С начала пандемии в Московской области зафиксировали 422 826 случаев инфицирования. В медорганизациях Подмосковья наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов страны, а еще из-за границы.

Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье на сегодняшний день уже прошли свыше 3 млн человек.

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