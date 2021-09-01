Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) действует в Московской области с 2013 года. Она реализуется во всех домах региона, кроме признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции. Что входит в программу капремонта в Подмосковье, а что управляющие организации должны делать в рамках текущего ремонта, смотрите в инфографике РИАМО. Подробнее узнать обо всех особенностях проживания в МКД можно, изучив спецпроект «Многоквартирный дом: инструкция по управлению».