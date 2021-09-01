РИАМО - 1 сен. Более 1,7 млрд рублей федеральных средств направят на создание физико-математического кластера на базе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в подмосковном Долгопрудном, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверили ход строительства нового корпуса начальной школы на 425 мест при Физтех-лицее имени П. Л. Капицы, после чего встретились с лучшими выпускниками и учениками лицея.

«На базе Физтех-лицея по поручению президента будет работать новый кластер физико-математического профиля. На эти цели из федерального бюджета будут направлены в течение трех лет более 1,7 млрд рублей», - сказал Мишустин.

Он отметил, что физико-математический кластер будет работать по модели образовательного центра «Сириус».

«Мы сегодня посмотрели один из строящихся корпусов - учебный корпус. Он уже откроет двери в следующем учебном году. Через 2,5 года будет построен детский технопарк и кампус для проживания. Это позволит самым талантливым ребятам со всей страны приезжать и получать самое хорошее образование», - заключил Мишустин.

Достроить учебный корпус Физтех-лицея планируют в августе 2022 года, технопарк и кампус – в августе 2023-го. Технопарк рассчитан на 500 мест и до 1 тыс. посетителей. Кампус для проживания детей и педагогов из других регионов рассчитан на 200 мест.