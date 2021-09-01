РИАМО - 1 сен. ООО «УралСтройЭкспертиза» нарушило условия контракта по обследованию зданий на территории детского сада №67 в Краснознаменске, компания будет включена в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

В регламентированный срок фирма не представила администрации Краснознаменска через оператора электронной площадки подписанный проект контракта, в связи с чем в администрацию поступило уведомление об уклонении компании от заключения контракта.

На заседании комиссии регионального УФАС России фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания документа в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «УралСтройЭкспертиза» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.