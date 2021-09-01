РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров в День знаний открыли второй корпус гимназии №1 имени героя РФ А.В. Баландина в микрорайоне Первомайский на 1,1 тыс. мест, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В торжественном мероприятии также приняли участие педагогический коллектив учреждения, ученики, их родители и другие почетные гости.

«Сегодня действительно волнительный день. Сердечно поздравляю всех вас с новым учебным годом! Этот праздник дорог для каждого из нас. Желаю, чтобы все ученики стремились к знаниям, воплощали самые смелые мечтания. В этот день хочется сказать слова благодарности и строителям, благодаря которым мы видим эту современную школу, выполненную по последним инженерным и техническим решениям», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что находился на месте нового здания с момента закладки фундамента и сопровождал на всех этапах строительства, для того чтобы учреждение было сдано в срок - к 1 сентября.

«Вдвойне радует, что все усилия, которые были вложены и администрацией Балашихи, и строителями воплотились в сегодняшний праздник. Надеюсь, всем здесь будет уютно и комфортно, а гимназия станет по-настоящему вторым домом. Успехов в учебе и хорошего настроения!» - заключил Брынцалов.

Юров присоединился к поздравлениям, отметив, что 1 сентября в Балашихе большой праздник в честь открытия новых объектов - 3 новых школ, среди которых и второй корпус гимназии №1.

«Строители сделали все возможное для того, чтобы здесь было комфортно учиться ученикам с 1 по 11 классы. Педагоги на протяжении последних нескольких месяцев готовили эту школу. Хочется сказать большие слова благодарности губернатору региона Андрею Воробьеву, Игорю Брынцалову за поддержку и выделение больших средств городу, благодаря чему мы имеем возможность строить такие прекрасные объекты», - подчеркнул Юров.

После поздравлений Юров и Брынцалов открыли новое здание, а затем осмотрели учреждение. А директору гимназии Татьяне Зайцевой передали символический ключ от нового корпуса.

«Я выражаю искреннюю признательность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, главе Балашихи Сергею Юрову, строителям. И этот символический ключ - это ключ к открытию нового учебного года. Пусть он будет радостным увлекательным, занимательным, успешным», - подчеркнула Зайцева.

В новом здании расположены актовый и два спортивных зала, современная столовая, 60 учебных классов, большая библиотека, мастерские, а на прилегающей территории обустроено спортивное ядро.