РИАМО - 1 сен. В Московской области за минувшие сутки подтвердили 543 новых случая коронавируса, всего в регионе выявили 422 826 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Жителям Подмосковья рекомендовали вызывать врача при появлении любых симптомов простудных заболеваний.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по номеру «122», а еще тематический сайт.

Прививки от Covid-19 можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах региона. В Подмосковье уже полностью привились свыше 3 млн человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>