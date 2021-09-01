РИАМО - 1 сен. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его мечтой с детства была работа на благо Родины, передает Федеральное агентство новостей.

Глава государства встретился с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке в рамках марафона общества «Знание».

Президент отметил, что всегда мечтал служить Отечеству и был нацелен на воплощение этого желания в реальность.

«Сегодня я занимаюсь именно этим. Считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», — отметил Путин.

По словам президента, сам он считает себя счастливым человеком.

Путин в среду прибыл во Владивосток, где у него запланированы совещание по развитию Дальневосточного федерального округа, а также пленарная сессия Восточного экономического форума.