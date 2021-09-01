РИАМО - 1 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что больше любит читать русскую классическую литературу, перечитывает Ивана Тургенева, Александра Куприна, Михаила Булгакова.

В среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Мысовкой области Андрей Воробьев проверили, как идет строительства нового корпуса начальной школы на 425 мест Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в Долгопрудном.

«Я больше люблю классическую литературу, <...> классика - вечна. <...> Я ничего не сравню с классикой. Тургенев «Отцы и дети», недавно перечитывал Куприна - «Гранатовый браслет», «Война и мир» всем нравится. Мы делились на тех, кто хотел бы воспитываться в семье Болконских и в семье Ростовых. Вы бы где хотели?» - сказал Мишустин в ходе встречи с выпускниками и учащимися Физтех-лицея.

Мнения участников встречи по данному вопросу разделились.

Председатель российского правительства также отметил, что любит произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце».

«Классика мне всегда была по душе, но времени не так много, чтобы читать», - заключил Мишустин.