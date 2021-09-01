РИАМО - 1 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что больше любит читать русскую классическую литературу, перечитывает Ивана Тургенева, Александра Куприна, Михаила Булгакова.
В среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Мысовкой области Андрей Воробьев проверили, как идет строительства нового корпуса начальной школы на 425 мест Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в Долгопрудном.
Мнения участников встречи по данному вопросу разделились.
Председатель российского правительства также отметил, что любит произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце».
«Классика мне всегда была по душе, но времени не так много, чтобы читать», - заключил Мишустин.
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