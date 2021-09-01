РИАМО - 1 сен. Для жителей Московской области, проживающих в квартирах, запустили проект «Многоквартирный дом: инструкция по управлению». Проект доступен по ссылке: https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/proekty/mkd.

На сайте можно найти всю необходимую информацию о способах управления многоквартирным домом (МКД), а также об общем имуществе, капитальном ремонте и особенностях предоставления коммунальных услуг.

Портал состоит из шести основных разделов и одного вспомогательного, где собрана актуальная информация для жителей МКД.

Так, в разделе «Общее имущество» рассказывается о том, что принадлежит собственникам, кроме квартиры, и кто за это отвечает. Раздел «Управление общим имуществом в МКД» посвящен особенностям управления домом ТСЖ, управляющей организацией и непосредственно собственниками.

В разделе «Общее собрание собственников жилья» можно узнать о способах и процедуре проведения очного и онлайн-собрания, в разделе «Управляющая организация» – об обязанностях таких организаций, заключении договоров с ними и критериях оценки их деятельности.

Раздел «Капитальный ремонт» содержит информацию о сроках соответствующей региональной программы, составе работ и плате за капремонт, в разделе «Коммунальные услуги» можно узнать о нормативах и принципах начисления коммунальных услуг и действующих льготах.

В дополнительном разделе «Электронные сервисы» собраны сайты и порталы, которые будут полезны собственникам помещений в многоквартирных домах.

На портале «Многоквартирный дом: инструкция по управлению» представлены действующие правовые регламенты, контакты ответственных ведомств и шаблоны для проведения общего собрания собственников.

Пользователи могут рассчитать коммунальные услуги по специальным формулам, оценить, подходит ли их дом под критерии программы капремонта, а также узнать, как рассчитывается новый рейтинг управляющих организаций.

Помимо нового спецпроекта «Многоквартирный дом: инструкция по управлению», на портале правительства Московской области есть разделы о туризме в регионе, транспортных льготах, сервисе для обращений жителей «Добродел», службе спасения «112», а также раздел для подмосковных родителей.