РИАМО - 1 сен. В столице, по данным на 1 августа, действует свыше 235 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Москве.

Из них 16 тыс. постановлений о временном ограничении выезда за границу касаются должников по алиментам.

Ограничение в праве выезда за рубеж является одной из самых эффективных мер в отношении должников. Выезд за пределы страны ограничивают при сумме долга в 30 тыс. рублей. По социально важным категориям исполнительных производств, таким как алименты, «невыездной порог» – 10 тыс. рублей.

Если должник не исполнил необходимые требования в течение 2 месяцев с момента завершения срока для добровольного исполнения этих требований, судебный пристав вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности по исполнительному документу превышает 10 тыс. рублей.

Помимо ограничения на право выезда, применяются и другие меры. Так, в столице в рамках свыше 42 тыс. производств должники ограничены в специальных правах на управление транспортными средствами, в том числе 6 тыс. постановлений – в отношении должников по алиментным обязательствам.

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