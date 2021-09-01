РИАМО - 1 сен. Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, расположенный в подмосковном Долгопрудном, является одним из лучших учебных заведений России, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверили ход строительства нового корпуса начальной школы на 425 мест при Физтех-лицее имени П. Л. Капицы, после чего встретились с лучшими выпускниками и учениками лицея.

«Хочу вас поздравить с Днем знаний. Сегодня 24 млн школьников и студентов идут в учебные заведения. 1 сентября - это особенный день не только для вас, но и для родителей, преподавателей. Я хочу пожелать вам смелости, изобретательности, чтобы вы реализовали свой творческий потенциал», - сказал Мишустин в ходе общения с лицеистами.

Он напомнил, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. По словам премьер-министра, страна всегда славилась талантливыми учеными, в том числе ярких специалистов выпустил Физтех.

«Мне очень приятно 1 сентября находиться в стенах именно этого лицея, который носит имя Капицы. Физтех сохраняет свои традиции и уверенно следует за новыми тенденциями - это одно из условий качественного современного образования. Немного, наверное, российских школ смогут сравниться с вашим лицеем», - заключил Мишустин.

В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы учатся 656 детей из 47 регионов России. Обучение для них бесплатно. Традиционно лицей занимает 1 место в рейтинге школ Московской области по качеству образования. В рейтинге RAEX за 2020 год лицей занял 7 место в РФ по конкурентоспособности выпускников.