РИАМО - 1 сен. Из федерального бюджета России на научные исследования в течение ближайших 3 лет направят более 1,5 трлн рублей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверили ход строительства нового корпуса начальной школы на 425 мест Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном.

В ходе обещания с выпускниками и учащимися лицея он отметил, что в России уделяют большое внимание высшим учебным заведениям. В рамках работы Агентства стратегических инициатив планируется создать 30 лучших инженерных школ.

Физтех-лицей имени П.Л. Капицы занимает первое место в рейтинге школ Подмосковья как лучшая школа региона по качеству образования, а также седьмое место – в рейтинге страны по конкурентоспособности выпускников (RAEX 2020 г.).