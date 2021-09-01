РИАМО - 1 сен. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение подмосковного УФАС России о нарушении на закрытом аукционе на закупку в 2020 году строительных материалов, сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Кременд» на действия филиала ФГУБ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ (по РВСН) при определении поставщика на закупку строительных материалов для нужд ЖКС №8.

По результатам рассмотрения региональное ведомство признало жалобу компании обоснованной. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд.

Суд отказал заказчику торгов в удовлетворении требований, а также подтвердил законность и обоснованность решения регионального УФАС России.