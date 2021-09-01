Единовременная выплата военным и правоохранителям: кто и когда получит 15 тысяч рублей

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30 августа президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Соответствующие документы были опубликованы на портале правовой информации 31 августа.

Впервые об этих выплатах глава государства сообщил в августе на съезде «Единой России».

«Сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация — это вроде как семья, недаром мы сохранили в армии обращение «товарищ». Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах», — сказал ранее Владимир Путин.

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу на съезде «Единой России», решение о единовременной выплате военнослужащим было принято на основании уровня инфляции, который оказался выше прогнозируемого из-за пандемии коронавируса.

«Это важный не просто сигнал, а важный элемент социальной поддержки военнослужащих, наравне со многими другими инструментами», — сказал глава ведомства.

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