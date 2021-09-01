Единовременная выплата военным и правоохранителям: кто и когда получит 15 тысяч рублей

Законодательная база
30 августа президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Соответствующие документы были опубликованы на портале правовой информации 31 августа.
Впервые об этих выплатах глава государства сообщил в августе на съезде «Единой России».
«Сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация — это вроде как семья, недаром мы сохранили в армии обращение «товарищ». Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах», — сказал ранее Владимир Путин.
Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу на съезде «Единой России», решение о единовременной выплате военнослужащим было принято на основании уровня инфляции, который оказался выше прогнозируемого из-за пандемии коронавируса.
«Это важный не просто сигнал, а важный элемент социальной поддержки военнослужащих, наравне со многими другими инструментами», — сказал глава ведомства.
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Кому положена выплата
Согласно первому указу, выплату получат:
- военные, проходящие службу по контракту;
- курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие контракт на прохождение службы.
Согласно второму документу, подписанному президентом, выплату получат:
- прокуроры (за исключением военнослужащих);
- сотрудники Следственного комитета России (за исключением военнослужащих);
- сотрудники органов внутренних дел;
- сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
- сотрудники органов принудительного исполнения;
- сотрудники противопожарной службы;
- сотрудники таможенных органов;
- лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальные звания в полиции;
- лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.
Выплату получат граждане, которые проходят службу в соответствующих органах по состоянию на 31 августа 2021 года.
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Размер выплаты
Военнослужащие и правоохранители получат по 15 тысяч рублей. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, все получат средства в одинаковом размере вне зависимости от званий.
Как получить выплату
Чтобы получить единовременную выплату, не нужно подавать заявление. Деньги военным и правоохранителям переведут автоматически на основании приказов командиров.
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Когда придут средства
В документах указано, что деньги должны выплатить в сентябре. Если же средства не придут в первый осенний месяц, то выплату произведут позднее. Из этих средств не будут удерживать долги по исполнительным документам или решениям судов.
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