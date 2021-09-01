РИАМО - 1 сен. Президент России Владимир Путин сообщил, что большинство новых бюджетных мест в вузах получат регионы, передает Газета.ru.

Глава государства провел встречу со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

Президент отметил, что есть «определенный перекос» с количеством молодых специалистов, которых готовят ведущие вузы РФ.

«Не только Москва и Санкт-Петербург, но учебные заведения в Сибири. Их много, на их базе создаются федеральные и научные центры. Но есть проблема, когда люди с периферии приезжают туда, то не многие хотят возвращаться, а нам нужны кадры на местах», — пояснил Путин.

По словам главы государства, в стране нужно развивать новые формы обучения, когда человек, обучаясь на территории одного вуза, может воспользоваться возможностями образования других профильных высших или средних учебных заведений.

«Приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных — да и не только в высших, а и в средних учебных — заведениях будет отдаваться на места, в региональные вузы», — резюмировал Путин.

Ранее Путин прибыл с визитом во Владивосток. Глава государства пробудет там с рабочим визитом с 1 по 4 сентября.