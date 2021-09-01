РИАМО - 1 сен. Президент России Владимир Путин сообщил, что большинство новых бюджетных мест в вузах получат регионы, передает Газета.ru.
Глава государства провел встречу со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.
Президент отметил, что есть «определенный перекос» с количеством молодых специалистов, которых готовят ведущие вузы РФ.
По словам главы государства, в стране нужно развивать новые формы обучения, когда человек, обучаясь на территории одного вуза, может воспользоваться возможностями образования других профильных высших или средних учебных заведений.
«Приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных — да и не только в высших, а и в средних учебных — заведениях будет отдаваться на места, в региональные вузы», — резюмировал Путин.
Ранее Путин прибыл с визитом во Владивосток. Глава государства пробудет там с рабочим визитом с 1 по 4 сентября.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии