РИАМО - 1 сен. В столице за 7 месяцев 2021 года с должников взыскали более 75 млрд рублей по исполнительным производствам. Это примерно в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, тогда взыскали около 47 млрд рублей. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Москве.

Всего за прошлый год судебные приставы взыскали с должников почти 96 млрд рублей.

По данным на 1 августа, в ГУ ФССП России по Москве на принудительном исполнении находится свыше 5 млн исполнительных производств. Значительную часть из них, более 60,5%, составляют исполнительные производства о взыскании административных штрафов.

Если человек вовремя добровольно не погасил долг, судебный пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора. Исполнительский сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 тыс. рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и 10 тыс. рублей с должника-организации.

Должник также может быть ограничен в праве выезда за пределы РФ и в пользовании специальным правом. При его уклонении от уплаты задолженности по исполнительным производствам принимаются меры принудительного исполнения, в частности: списание денежных средств со счетов, обращение взыскания на заработную плату, пенсию и иные доходы, арест и изъятие имущества и др.