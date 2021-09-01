РИАМО - 1 сен. Еще четыре вида справок военных комиссариатов Подмосковья перевели в электронный вид, сейчас военные могут онлайн получить справки о выслуге лет, доходах, компенсации расходов на ЖКХ и прекращении выплаты пенсии Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

«В рамках соглашения между правительством Московской области и министерством обороны России мы завершили оцифровку еще 4 видов справок военных комиссариатов. Теперь справки о выслуге лет, доходах, компенсации ЖКХ и о прекращении выплаты пенсии Минобороны можно получить как онлайн на региональном портале, так и в 126 подмосковных МФЦ», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что благодаря оцифровке данных услуг срок их получения уменьшился до 1 дня. Ранее эти справки можно было оформить только в военкомате, услугу предоставляли за 3 рабочих дня.

По словам министра, каждый год за данными видами справок обращаются 13,5 тыс. жителей Подмосковья.

Справки военных комиссариатов доступны на региональном портале госуслуг по ссылке. Для их получения в разделе «Подробная информация» следует выбрать цель обращения, заполнить заявление.

Справка будет отправлена в личный кабинет на портале в течение 1 рабочего дня. Получить данную услугу также можно в любом офисе МФЦ Подмосковья. Еще в МФЦ можно распечатать документ на бумаге.

За получением указанных справок могут обратиться военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей. Военкоматы всего предоставляют 43 вида справок, за которыми ежегодно обращаются около 200 тыс. человек. Оставшиеся виды справок планируется оцифровать до конца текущего года.

29 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о запуске проекта по оцифровке услуг военкомата. В рамках него военкоматы региона будут приведены к новому стандарту, в первую очередь это касается оказания госуслуг.

Благодаря оцифровке сервисов военкомата на подмосковном портале жители региона смогут получать услуги ведомства онлайн.