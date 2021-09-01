РИАМО - 1 сен. В мобильном приложении «Народный инспектор» от сервиса «Добродел» теперь можно сообщить о несоответствии внешнего вида легкового такси подмосковному региональному стандарту, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

С зимы 2017 года на территории Московской области введены обязательные требования к внешнему виду автомобилей такси: основной белый цвет кузова, светоотражающая полоса желтого цвета с шашечным поясом посередине автомобиля, полоса темно-серого цвета снизу, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше автомобиля.

Как правило, автомобили без атрибутики принадлежат нелегальным перевозчикам. Поездки в таких машинах небезопасны и могут быть не застрахованы от случаев ДТП. Нелегальные перевозчики не проходят предрейсовый и медицинский осмотры, рабочие транспортные средства могли не пройти техосмотр.

В целях повышения уровня безопасности пассажирских перевозок жители Подмосковья могут сообщить о нарушениях стандартов внешнего вида автомобилей такси.

Чтобы оставить сообщение, в приложении «Народный инспектор» нужно выбрать раздел «Общественный транспорт», а далее категорию «Нарушение требований к цветовому оформлению кузова такси». Система сама определит геопозицию. При отправке сообщения необходимо указать госномер машины и приложить фото или видео. После этого автомобиль такси проверит Минтранс региона.

Сегодня более 80% всех автомобилей такси соответствуют региональному стандарту. За нарушение или отсутствие атрибутики предусмотрено аннулирование разрешения.