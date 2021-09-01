РИАМО - 1 сен. Президент РФ Владимир Путин заявил, что население России могло бы достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке, сообщает Газета.ru.

Глава государства встретился со школьниками в рамках празднования Дня знаний в детском центре «Океан» во Владивостоке.

Путин подчеркнул, что российская государственность «дважды рассыпалась»: после революции 1917 года, а также при развале СССР. Он отметил, что нужен внимательный анализ для выявления триггера к драматическим событиям в истории России.

«Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — сказал президент.

Ранее Путин прибыл во Владивосток, где стартует Восточный экономический форум (ВЭФ).