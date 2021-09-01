РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. Рабочая группа Архкомиссии Московской области поддержала архитектурно-художественное решение пристройки к школе, расположенной в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино Люберец. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание украсит остекленная консоль с витражом, а также облицовка кирпичом изумрудного оттенка.

«Пристраиваемый к школе 4-этажный блок имеет яркий современный облик за счет композиционного решения с большими поверхностями структурного остекления, удобными и светлыми входными группами в уровень отметки земли. Вместе с существующим зданием школы новый корпус образует камерное пространство внутреннего двора», - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он пояснил, что благодаря пристройке вместимость школы увеличится на 550 мест и составит 1,2 тыс. человек. Общая площадь объекта - порядка 9,5 тыс. кв. м.

Архитектурно-художественный облик здания построен на сочетании объемного и легкого верха, выполненного в светло-бежевой штукатурке, нависающего над темным основанием: весь первый этаж на уровне пешехода выделяется глазурованным кирпичом изумрудного оттенка. Выразительный ритм оконных проемов с подчеркнутыми вертикалями визуально делит протяженный объем пристройки на несколько частей, позволяя избежать монотонности. Консоль в юго-восточной части с большим витражом актового и спортивного залов выступает главным акцентом в композиции здания.

«При создании архитектурного образа нового корпуса школы архитекторы придерживались идеи ансамбля с существующим зданием, выбирая схожие по палитре и фактуре материалы. При этом использование авторами современных архитектурных приемов, в том числе в проработке уровня первого этажа, помогло сформировать в проекте качественную и комфортную образовательную среду», - добавила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На прилегающей к школе территории будет выполнено комплексное благоустройство с посадкой декоративных деревьев и кустарников и оформлением газонов.

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