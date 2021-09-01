РИАМО - 1 сен. Дожди в Москве будут идти в течение всего дня в среду, ожидается выпадение порядка 30% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Месячная норма осадков в сентябре в столице составляет 65 мм.

По оценкам синоптиков, во второй половине дня интенсивность осадков в мегаполисе может достигать 4-6 мм (до 9% от месячной нормы) за 3 часа. Кроме того, в городе похолодает до 20 градусов.

Из-за холодного воздуха температура в Москве в первых числах сентября понизится до 9 градусов, что соответствует норме октября.

До конца дня в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и дождя.