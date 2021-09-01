РИАМО - 1 сен. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверили в среду ход строительства нового корпуса начальной школы на 425 мест Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в подмосковном Долгопрудном, передает корреспондент РИАМО.
Им также доложили о строительстве детского технопарка и кампуса для проживания на 200 мест.
Достроить учебный корпус и котельную планируют в августе 2022 года, технопарк и кампус – в августе 2023-го.
Технопарк рассчитан на 500 мест и до 1000 посетителей. Кампус для проживания детей и педагогов из других регионов рассчитан на 200 мест.
По его словам, в учебном учреждении используется модель образовательного центра «Сириус», с которым регион очень тесно сотрудничает.
В лицее открыты физико-математический, химико-биологический, физико-химический, социально-экономический, универсальный профили.
Физтех-лицей имени П.Л. Капицы традиционно занимает 1 место в рейтинге школ Московской области как лучшая школа региона по качеству образования и 7 место – в рейтинге РФ по конкурентоспособности выпускников (RAEX 2020 г.).
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