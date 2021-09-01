РИАМО - 1 сен. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверили в среду ход строительства нового корпуса начальной школы на 425 мест Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в подмосковном Долгопрудном, передает корреспондент РИАМО.

Им также доложили о строительстве детского технопарка и кампуса для проживания на 200 мест.

Достроить учебный корпус и котельную планируют в августе 2022 года, технопарк и кампус – в августе 2023-го.

«Хочу пожелать всем удачи, надеюсь, что не подведут наши уважаемые строители, все будет вовремя, и 1 сентября 2023 года здесь откроются двери», - сказал Мишустин.

Технопарк рассчитан на 500 мест и до 1000 посетителей. Кампус для проживания детей и педагогов из других регионов рассчитан на 200 мест.

«Президент РФ (Владимир Путин – ред.) поддержал этот проект. Сегодня мы видим, что 1 сентября следующего гола около 700 ребят пойдут в начальную школу. Здесь (в лицее - ред.) очень высокий конкурс, бесплатно учатся ребята из 47 регионов РФ», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, в учебном учреждении используется модель образовательного центра «Сириус», с которым регион очень тесно сотрудничает.

В лицее открыты физико-математический, химико-биологический, физико-химический, социально-экономический, универсальный профили.

Физтех-лицей имени П.Л. Капицы традиционно занимает 1 место в рейтинге школ Московской области как лучшая школа региона по качеству образования и 7 место – в рейтинге РФ по конкурентоспособности выпускников (RAEX 2020 г.).