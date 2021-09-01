РИАМО - 1 сен. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории во 2-м Кожуховском проезде для реконструкции газопровода среднего давления, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Газопровод проложен от газораспределительной станции «Варшавская, 55» к кольцевому газопроводу вдоль Автозаводской улицы. Этот участок является важным элементом газораспределительной системы Москвы - по нему происходит подача газа в городскую сеть кольцевого газопровода среднего давления.

Необходимость реконструкции газопровода во 2-м Кожуховском проезде связана с истечением срока его эксплуатации.

Работы проведут на участке протяженностью 900 м, также предполагается проложить 85 м электрокабелей.

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